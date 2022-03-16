В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 марта информировала служба по связям с общественностью воздушного командования "Захід".
За месяц до российского вторжения, 28-летний Евгений был назначен командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.
Это одна из двух бригад, отказавшихся переходить на сторону России еще в 2014 году.
Евгений Лысенко родом из села Ротмистровка Черкасского района Черкасской области. Окончил военный лицей, затем Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и сразу попал на службу в ВС Украины.
"Женя уже был летчиком-инструктором. Ему оставалось совсем мало полетов до присвоения квалификации летчика 1-го класса", – вспоминает своего друга военный собрат и однокурсник Алексей.
У Евгения осталась жена и двое маленьких детей.
"Нужно защитить детей", – последние слова, которые он сказал матери.
"Женя очень сильно отдавался работе, своим делам, даже иногда я обижалась. Он очень любил свою работу, любил небо, всегда шел к цели. Я очень им восхищалась", - рассказала жена Евгения.