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В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету, - Нацполиция. ФОТО

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В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету, - Нацполиция 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    вже хочеться


    @smpryk

    ·
    12 год



    коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
  • AbOriginal_UA
    Моя прабабушка во время войны жила на Брянщине (прадед Иван погиб в 1941)....
    Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
    Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
  • Funt Gor
    Черговий перехват "2-ї найсильнішої": «А через город Сумы еще ни одна наша колонна не выживала. Никто, ни одна колонна не доезжала целой. Если все хорошо получится, я хотел бы сложить оружие - чтобы не ехать через Сумы"

    Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
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