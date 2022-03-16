В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету, - Нацполиция. ФОТО

В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

"Обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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