Российские оккупанты хладнокровно убили спасателя Ярмолюка в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Российские оккупанты убили спасателя ДСНС Владимира Ярмолюка в с. Большая Дымерка в Киевской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем о потерях среди спасателей Киевщины...

Сегодня (15 марта. – Ред.) российскими оккупантами в с. В. Дымерка Броварского района хладнокровно был убит наш коллега, начальник караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары, лейтенант службы гражданской защиты Ярмолюк Владимир Сергеевич.

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Искренне сочувствуем близким и родным... Не передать словами тяжесть боли утраты. Это великая трагедия для всех нас...

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег по работе, друзей и знакомых.

Покойся с миром коллега!!!" - говорится в сообщении.