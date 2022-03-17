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В результате падения остатков сбитой ракеты есть разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 17 марта в 5:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы.

"На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", – говорится в сообщении.

В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.

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В результате падения остатков сбитой ракеты есть разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 01
В результате падения остатков сбитой ракеты есть разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 02
В результате падения остатков сбитой ракеты есть разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 03
В результате падения остатков сбитой ракеты есть разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 04

Также сообщается, что проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.

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  • растуди
    Не треба нікого звинувачувати, окрім ворога - це він завдає нам страждань і смертей. Тому - смерть ворогам
  • Lvbnhj
    Коротко..
    Ганд....хуйловські
    Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
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    Слава нації
    Смерть фашистських педерації
  • Hanka Panyanka
    боже мой, только хотела написать, чего ж люди не в укрытии, а тетенька с такими ногами, разве у нее есть шанс..., а столько еще таких людей, малоподвижных, больных, которые обречены в своих квартирах и не могут их покинуть...
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