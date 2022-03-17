Новости • Агрессия России против Украины, Война

80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов. ФОТОрепортаж

7 52715
Только за 15 марта по городу было нанесено 22 авиаудара и сброшено 100 бомб, что аналогично тонне тротила.

Об этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал изданию Forbes, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе осталось от 350 тыс. до 400 тыс. человек. Погибших хоронят в расположенном в центре Городском саду, ведь на кладбище оккупанты не пускают.

Разбомблено, говорит Орлов, 80-90% города. "Никакого здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич

Городу катастрофически не хватает воды. Часть жителей частного сектора набирает воду из колодцев, но этого мало. "У людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…", - рассказывает заммэра.

Также критически не хватает детского питания. "У мамы молока нет, она спрашивает - где мне взять детское питание? А мы понимаем, что его нет. Звонит мама, она не кричит, не ссорится, а спокойным голосом спрашивает: "Вот у меня на руках ребенок, он от голода умирает , что мне делать?". А у тебя нет ответа на этот вопрос", - говорит Орлов.

Читайте: Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 01
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 02
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 03
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 04
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 05
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 06
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 07
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 08
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 09
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 10
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 11
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 12
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 13
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 14
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 15

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 
Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Вадим Сычев a2d20f02
    Вроде Тарута в твитере написал что люди под театром живы, бомбоубежище выдержало. Начали разгребать завалы и выводить людей.
  • Hanka Panyanka
    Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало! Люди живы, а завалы начали разбирать. - надеюсь это правда и это 2-а хорошая новость за сегодня!
  • Янковенко Владислав
    Огромное количество сепарских тварей, ждало когда придёт "рускай мир" Вот он, пришёл..
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости