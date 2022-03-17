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Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб. ФОТО

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В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев", - говорится в сообщении.

Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб 01
Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Small Jerboa
    Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
  • A San
    Я не вважаю ,що це ганебно.
    1.Лишили техніку ,
    2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
    3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
    Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

    Тут всі в плюсі.
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