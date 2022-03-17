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Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет. ФОТОрепортаж

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Бои в Изюме не утихают.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои в Изюме не утихают. Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, но были вдребезги разбиты у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников, бесславно погибающих в середине металлолома" сообщил он.

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Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 01
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 02
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 03
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 04
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 05
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 06
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 07
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 08
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 09
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 10
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 11
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 12

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