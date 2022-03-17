Спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники возле украинской границы на территории Беларуси. ФОТО
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Американская компания космических технологий Maxar опубликовала новые спутниковые снимки обстановки в Украине и на ее границах. Россия не собирается отступать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
Спутник отыскал новейшие подтверждения базирования русских войск в Беларуси. На изображении видна дислокация десятков российских вертолетов на аэродроме Большой Боков, в 50 км от украинской границы. Снимки сделаны 14 марта.
На другом снимке – большая колонна русской техники возле города Наровля. Он еще ближе к украинской границе.
Из Наровли в Украину ведет прямая дорога в сторону Иванкова, где взорвали мост, поэтому в колонне был замечен понтонно-мостовой блок.
В самой Наровле размещается военный городок, где, возможно, дислоцируются русские военные. Также со спутника видны здания полевого госпиталя.