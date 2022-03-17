На Николаевщине российские оккупанты скрылись, бросив грузовик с боеприпасами. ФОТО
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На Николаевщине оккупанты скрылись, оставив грузовик, наголову забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
"На Николаевщине во время зачистки одного из населенных пунктов от орков пограничники с морпехами захватили трофей. Враг убежал, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трофеи были переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.
"Те обещают, что пули вернут захватчикам, но способом, который последним не понравится", - добавили в ГНСУ.