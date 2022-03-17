Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Торн-МДМ – одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которое имеет большую ценность для нас и наших союзников.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ. Это одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, имеющее большую ценность для нас и наших союзников", - рассказал журналист.

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