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Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Торн-МДМ – одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которое имеет большую ценность для нас и наших союзников.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ. Это одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, имеющее большую ценность для нас и наших союзников", - рассказал журналист.

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Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов 01
Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов 02

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Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    Как раз захватили. Кабина расстреляна, а оборудование целое. Будет что братскому американскому народу отдать для разработки средств противодействия.
  • Станислав Таций
    Не только "захопили", а даже "приубили" кого-то внутри
  • MAKAROV ddf66d11
    Ого в лобовуху залепили с калаша, видать русня которая там сидела, уже тю тю.
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