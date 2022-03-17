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Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

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Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО
Российская авиация уничтожила несколько жилых домов в Коростеньском районе Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в населенном пункте Коростеньского района в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома, в котором находился мужчина, он не пострадал", говорится в сообщении.

Повреждены несколько частных жилых домов. Также удар пришелся в землю недалеко от частного дома, что привело к возгоранию сухой травы на площади 1 га.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 пожарных и 1 единица техники. Погибших и травмированных нет.

Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 01

Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 02
Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 03

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  • Vasyl A_Vinn
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  • Alex_dos
    Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
  • Виктор Дийнега
    не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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