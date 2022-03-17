Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека. ВИДЕО
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Двухлетний ребенок погиб, четыре человека травмированы в результате обстрела российскими войсками Новых Петровцев Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.
Сегодня из тяжелой артиллерии враг совершил обстрел жилых домов в Вышгородском районе.
Разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. В настоящее время известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек.
На месте происшествия работают медики, а также полицейские, фиксирующие последствия обстрела.