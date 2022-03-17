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Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека. ВИДЕО

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Двухлетний ребенок погиб, четыре человека травмированы в результате обстрела российскими войсками Новых Петровцев Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.

Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека 01

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Сегодня из тяжелой артиллерии враг совершил обстрел жилых домов в Вышгородском районе.

Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека 02

Разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. В настоящее время известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек.

На месте происшествия работают медики, а также полицейские, фиксирующие последствия обстрела.

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