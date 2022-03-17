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ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов. ФОТО

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ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал Алексей Гончаренко.

Посад-Покровский находится недалеко от границы Херсонщины с Николаевской областью. Несколько дней назад населенный пункт был захвачен оккупантами, но украинские военные отбили его и выгнали врага. При этом местные жители помогали терробороне и военным защищать родное село.

Некоторые здания в селе пострадали от боев, в том числе школа и жилые дома. Также теперь в полях у Посада можно наблюдать десятки уничтоженных оккупантов и колонны вражеской техники.

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ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 01
ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 02
ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 03

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