Грузинские добровольцы Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем. ФОТО
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Двое грузинских добровольцев Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.
Об этом сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня под Ирпенем в бою с российскими оккупантами погибли два грузинских воина Давид Ратиани и Георгий Бериашвили. Соболезнования родным и близким", - написал Комахидзе.