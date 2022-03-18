Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
О больнице сообщает в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"4-летний мальчик возвращался домой со своим отцом, когда начался вражеский обстрел одного из районов Киева. Российский снаряд попал во двор, сын и отец получили осколочные ранения. С тяжелой минно-взрывной раной поясничного отдела ребенка доставили в Охматдет.
В больнице мальчику провели всю необходимую диагностику и выполнили хирургическое вмешательство. Специалисты Охматдета провели обработку рваной раны и иссечение нежизнеспособных тканей. У ребенка диагностировали тяжелый ушиб почки. К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали. Сейчас угрозы жизни пациента не имеет, впрочем эта травма очень опасна. Ребенка ждет долгое лечение в Охматдете", - говорится в сообщении.