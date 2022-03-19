С офицером ССО Максимом Вечерко попрощались в Хмельницком. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом пишет местное издание Ye.ua.
"Вечерко погиб 16 марта во время обстрела российскими войсками Бердичева Житомирской области. В тот день россияне впервые обстреляли этот город около 4 часов утра.
Родился Максим Вечирко 25 декабря 1994 года и был единственным сыном в семье военнослужащих", - говорится в сообщении.
По словам директора специализированной СОШ №12 Олега Сивицкого, в которой учился военный, он был веселым, коммуникабельным парнем, которого любили и одноклассники, и учителя.
"Максим учился в нашей школе с 5 до 9 класса. Окончил ее в 2010 году, поступил в Каменец-Подольский лицей, стал офицером. Он мечтал быть военным, ведь сам из семьи офицеров. Еще 12 февраля Максим встречался с одноклассниками, вместе вспоминали школьную жизнь, строили мирные планы, но война распорядилась по-другому - унесла лучших", - говорит Олег Сивицкий.
У Максима остались жена и маленький сын.