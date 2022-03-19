С офицером ССО Максимом Вечерко попрощались в Хмельницком. ФОТО

18 марта в Хмельницком в последний путь провели офицера Сил специальных операций ВСУ Максима Вечерко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом пишет местное издание Ye.ua.

"Вечерко погиб 16 марта во время обстрела российскими войсками Бердичева Житомирской области. В тот день россияне впервые обстреляли этот город около 4 часов утра.

Родился Максим Вечирко 25 декабря 1994 года и был единственным сыном в семье военнослужащих", - говорится в сообщении.

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По словам директора специализированной СОШ №12 Олега Сивицкого, в которой учился военный, он был веселым, коммуникабельным парнем, которого любили и одноклассники, и учителя.

"Максим учился в нашей школе с 5 до 9 класса. Окончил ее в 2010 году, поступил в Каменец-Подольский лицей, стал офицером. Он мечтал быть военным, ведь сам из семьи офицеров. Еще 12 февраля Максим встречался с одноклассниками, вместе вспоминали школьную жизнь, строили мирные планы, но война распорядилась по-другому - унесла лучших", - говорит Олег Сивицкий.

У Максима остались жена и маленький сын.





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