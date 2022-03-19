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В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

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Бойцы Нацгвардии задержали в Николаеве двух вероятных диверсантов, ставивших отметки у военных и инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Нацгвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы задержали вероятных диверсантов. На одном из блокпостов в Николаеве нацгвардейцами были задержаны два человека, которые ставили отметки у военных укреплений, инфраструктурных объектов города и фотографировали их", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующие фотографии были обнаружены в их мобильных телефонах.

Для уяснения всех обстоятельств задержанных передали сотрудникам СБУ.

В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия 01
В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия 02
В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия 03

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Топ комментарии

  • Golden State
    покажите лица этих ******... а потом отпустите, народ разберется...
  • Ihor V
    Навіщо затримувати? Просто розстріляйте нахер!
  • MAKAROV ddf66d11
    Как затрымалы так и отпустят. Ничему война не учит( в этом вся и беда наша. Вместо расстрела их задерживают. Потом по этим меткам прилетают ракеты, много погибших а ****** эти живы и здоровы.
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