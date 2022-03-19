В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж
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Бойцы Нацгвардии задержали в Николаеве двух вероятных диверсантов, ставивших отметки у военных и инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Нацгвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Гвардейцы задержали вероятных диверсантов. На одном из блокпостов в Николаеве нацгвардейцами были задержаны два человека, которые ставили отметки у военных укреплений, инфраструктурных объектов города и фотографировали их", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие фотографии были обнаружены в их мобильных телефонах.
Для уяснения всех обстоятельств задержанных передали сотрудникам СБУ.