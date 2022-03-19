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ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж

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Украинские спецназовцы уничтожили машины, которые обеспечивали доставку топлива для вражеской армии.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что совсем скоро наши спецназовцы и терроборона ускорят так называемую "демилитаризацию" оккупантов.

А на странице Сил спецопераций у украинцев спросили, нравится им сожженная техника орков: "Вам нравится сожженная техника орков! ССО Украины, работаем для вас".

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Топ комментарии

  • Golden State
    вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого *********, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
  • Анжей Штефан
    от и добре хватит шастать!
  • Andry Moon
    У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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