ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские спецназовцы уничтожили машины, которые обеспечивали доставку топлива для вражеской армии.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ССО уничтожили российский "Тигр" с чиновником 35-й армии и БТР-82 с десантом. ВИДЕО

Также отмечается, что совсем скоро наши спецназовцы и терроборона ускорят так называемую "демилитаризацию" оккупантов.

А на странице Сил спецопераций у украинцев спросили, нравится им сожженная техника орков: "Вам нравится сожженная техника орков! ССО Украины, работаем для вас".





