ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж
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Украинские спецназовцы уничтожили машины, которые обеспечивали доставку топлива для вражеской армии.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что совсем скоро наши спецназовцы и терроборона ускорят так называемую "демилитаризацию" оккупантов.
А на странице Сил спецопераций у украинцев спросили, нравится им сожженная техника орков: "Вам нравится сожженная техника орков! ССО Украины, работаем для вас".