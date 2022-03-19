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РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ

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РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Нужно немедленно ввести в Черное море Постоянную минно-тральную группу НАТО. Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора по направлению Одессы (фото 2), это прикрывается ложью про "сорванные штормом украинские мины". Отметим, что мины, которые дрейфуют в штормовом море подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", - пишет он.

По его информации, 18 марта 2022 года морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

В предупреждении, подписанном капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым 18/03/2022, речь идет о следующем:"...из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 4 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах...".

РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко 01

По словам Клименко, это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО!

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"Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах". Заметим, что дрейфующие мины в штормовом море подсчитать в принципе невозможно – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – резюмирует он.

РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко 02

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Чокнуті кацапські покидьки. Це з цими тваринами зібралися домовлятися всякі подолякидерьмаки🤦
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    А что на это скажут натовские "ястребы"? Турция, Болгария, Румыния - полноценные члены НАТО, как никак.
  • Gozzalik salonu
    Так это в Румынию и Болгарию пути закрыты, а это уже атака на НАТ, как там Шольц? Нужно больше газа и нефти для Германии, а то влом свитер надеть, ещё выгребайте, христопродавцы
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