Конфликт в Тернополе: двое горожан вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами. ФОТО

Патрульная полиция Тернопольской области призывает граждан быть законопослушными и быть взаимовежливыми, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или транспортных средств немедленно вызвать на место происшествия полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Тернопольской области.

Как отмечается, вчера на улице Академика Студинского в Тернополе возникла конфликтная ситуация между неизвестными гражданами, считавшими друг друга "диверсантами". Заявитель сообщил на спецлинию 102, что преследует двух человек, которые показались ему подозрительными. Другая сторона сообщила полицейским, что их преследует и угрожает неизвестный агрессивный мужчина с оружием.

"Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, урегулировали конфликт между людьми, а у заявителя обнаружили предмет похожий на оружие, на который у него не будет соответствующих документов. Детали будет выяснять следствие. В дальнейшем, предостерегаем граждан: не пытайтесь задерживать неизвестных лиц самостоятельно, тем больше угрожать им оружием или физической расправой. Предоставьте всю необходимую информацию полицейским и не подвергайте себя опасности", - отмечают правоохранители.

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