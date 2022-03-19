В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили в Киеве российского шпиона. Он помогал диверсионным группам, также хранил огромное количество оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп, - Жирнов

Задержанным оказался 64-летний житель Шевченковского района Киева, ранее судимый за имущественные преступления.

По месту жительства диверсанта было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысяч патронов разного калибра и автоматическое оружие военного образца.

У российского агента также были шевроны ЛДНР, пропагандистская и военная литература и паспорта советских времен.

Также читайте: В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Шпиону грозит до семи лет лишения свободы. СБУ проверяет задержанного на причастность к совершению преступлений против национальной безопасности.