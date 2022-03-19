Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду фур, возвращающихся из Европы в Беларусь и РФ.
Об этом сообщают на своих страницах участники акции, в том числе соорганизатор Женя Климакин, активистка Ирина Земляная.
Если в прошлые выходные активистов было до двух десятков, теперь - от сотни до нескольких сотен человек.
По словам Климакина, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.
Требования активистов – прекратить торговлю между странами Евросоюза и Россией..
Предыдущая акция, в минувшие выходные, длилась почти трое суток, но в конце концов полиция оттеснила активистов.