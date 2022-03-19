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Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду фур, возвращающихся из Европы в Беларусь и РФ.

Об этом сообщают на своих страницах участники акции, в том числе соорганизатор Женя Климакин, активистка Ирина Земляная.

Если в прошлые выходные активистов было до двух десятков, теперь - от сотни до нескольких сотен человек.

По словам Климакина, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.

Требования активистов – прекратить торговлю между странами Евросоюза и Россией..

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Предыдущая акция, в минувшие выходные, длилась почти трое суток, но в конце концов полиция оттеснила активистов.

Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 01

Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 02
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 03
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 04
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 05
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 06
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 07
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 08
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 09
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 10

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
  • Алекс Вайс
    Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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