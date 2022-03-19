Вы - сильные защитники Украины, - Зеленский наградил бойцов КОРДа. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства отметил мужество и самоотверженность бойцов КОРДа во время спасения жизни людей, обеспечения правопорядка в Украине в условиях военного положения.
"Правохранители, которых наградил Президент, добросовестно работают над выявлением диверсионно-разведывательных групп противника на территории Украины, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, подключаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам", - говорится в сообщении
"Во время полномасштабной войны с Россией, с одной, как говорили, мощнейших армий, вы являетесь сильными защитниками Украины", - сказал Зеленский во время вручения наград.
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Глава государства отметил, что бойцы КОРД выполняют важные задачи по защите тех, кто находится в тылу, и помогают нашим воинам на передовой.
Президент пожелал КОРДовцам и их семьям здоровья и победы.