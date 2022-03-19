Сбит вражеский вертолет в Бучанском районе Киевской области, - ОВА. ФОТО
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Подразделения ПВО СВ Украины сбили вражеский боевой вертолет К-52 в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Киевской ОГА Александра Павлюка.
"Минус еще один вражеский вертолет! Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52!
Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".
Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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