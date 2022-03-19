Из Луганской области эвакуировали около 700 мирных жителей, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня из Луганской области гуманитарным коридором эвакуировано около 700 мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

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"В Безопасности! Эвакуировали в рамках гуманитарного коридора около 700 жителей области. Молчал, потому что гуманитарный коридор - это шаткий процесс, одно неправильное слово может стоить жизней...", - пишет он.

По словам Гайдая, из Попасной выезжали с перерывами, потому что россияне нарушали "режим тишины" - были обстрелы, слава Богу обошлось.

"В автобусах куча раненых попаснян от обстрелов (тех, которые были раньше. -ред.) и людей, которые не могут самостоятельно передвигаться", - уточнил глава региона.







"Наша очередная Победа: из Северодонецка (160), Лисичанска (160), Рубежного (30) и Попасной (302) + собственным транспортом (информация уточняется). Доедут на Запад страны и уснут, наконец, в покое…", - добавляет он .

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Кроме того, Гайдай сообщил, что пять фур с гуманитаркой въехали в область.

"Завтра сможете получить помощь в своих штабах в общинах. Все будет Украина!", - резюмирует он.