Оккупанты обстреляли из ГРАДов Новые Петровцы на Киевщине - горит АЗС, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты обстреляли населенный пункт Новые Петровцы Киевской области, в результате чего произошел пожар на АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевщины.

"19 марта, боевики обстреляли из "Градов" Новые Петровцы. В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. В настоящее время пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела", - отмечается в уведомлении.

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