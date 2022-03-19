Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев. ФОТОрепортаж

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает издание Святого Престола Vatican News.

Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.

"Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов, прежде чем возвратиться в Ватикан", - говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу прошли 50 украинских детей-беженцев.

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