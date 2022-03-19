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Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия. ФОТО

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Украинские воины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана первого ранга Андрея Палия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил: "Объясните мне, где вообще НАТОвские реваншисты могли за*башить заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия?"

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Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия 01
Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия 02

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  • Перехватчик
    Patriot Gor

    @PatriotGor

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