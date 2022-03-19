14 марта под Киевом в результате обстрела войсками РФ погиб Сергей Машовец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Дубчак, передает Цензор.НЕТ.
Дорога на Горенку, 13 марта 2022 года.
"Сергей Машовец. Первое фото - 13 марта в районе дороги на Горенку. Мы случайно остались вместе на полчаса, потому что не было места в машине и командир Крук оставил его и меня ждать их возвращения на дороге. Он по-детски радовался и показывал мне обручальное кольцо. Женился за день до того (12-го), потому что беременная любимая ну ни в какую не хотела ехать в Италию без росписи. Они и поженились.
14-го (на следующий день после фото) он погиб от артобстрела на этой же дороге вместе с командиром Круком и двумя журналистами из команды FOX news (в тот же день я случайно помог найти третьего, которому взрывом оторвало ногу).
Сегодня утром (19-го), я совершенно случайно попал и на прощание с Круком на Байковом кладбище. А после обеда, так же случайно на прощание с Сергеем на Лукьяновском военном", - рассказал он.