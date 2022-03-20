Украинские защитники уничтожили вражеского летчика майора Волынца. ФОТО

Украинские защитники уничтожили российского летчика-оккупанта майора Сергея Волынца.

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Роман Бурко.

Он отметил: "Еще один свежий некролог из VK, российский региональный портал г.Борисоглебска, Воронежская обл. РФ, пишет, что 8 марта 2022 года в Украине погиб лётчик РФ, командир авиационного звена, майор Сергей Волынец".

Участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. В последние годы Сергей вместе с семьей жил в Ставропольском крае, где и был похоронен 18 марта 2022 года. Ну земля ему стекловатой и Слава Украине!, - отметил Бурко.

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