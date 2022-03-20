В центральной части Рубежного проводится зачистка, за ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов, - Гайдай. ФОТО
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Рубежное и Попасное находятся под контролем Украины.
Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Рубежное и Попасная – это Украина! За ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов", - пишет он.
По словам, в центральной части Рубежного производится зачистка.
"Рашисты "лднр" проводят мобилизацию, в свои ряды принудительно забирают даже дедушек. У них завершают ресурсы - значит, орки скоро выдохнутся", - добавил глава региона.
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