В центральной части Рубежного проводится зачистка, за ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов, - Гайдай. ФОТО

Рубежное и Попасное находятся под контролем Украины.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рубежное и Попасная – это Украина! За ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов", - пишет он.

По словам, в центральной части Рубежного производится зачистка.

"Рашисты "лднр" проводят мобилизацию, в свои ряды принудительно забирают даже дедушек. У них завершают ресурсы - значит, орки скоро выдохнутся", - добавил глава региона.

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