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Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС. ФОТО

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Пиротехники Белой Церкви на Киевщине в субботу, 19 марта, вывезли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную ракету Р-27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 01

"На Киевщине 19 марта группой пиротехнических работ Аварийно-спасательных отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области г. Белая Церковь была транспортирована и уничтожена на специальной подрывной площадке авиационная ракета Р-27", - говорится в сообщении.

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Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 02
Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 03
Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 04

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Молодці. Бережіть себе, хлопці.
  • chishichka kivi
    Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
  • Debor
    людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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