Вы понимаете весь масштаб пизд#ца? Похоронили четырех подполковников. Сколько же младших офицеров погибло? - российский журналист Косыгин о потерях владимирского СОБРа. ФОТО
Об этом сообщил в твиттере российский журналист Илья Косыгин, передает Цензор.НЕТ.
"Вы понимаете весь масштаб пизд#ца? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство", - заметил он, комментируя публикацию о том, что во Владимире простились со старшими офицерами СОБРа Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими во время войны с Украиной.
"Похоронили 4 подполковников. Сколько же младших офицеров погибло?", - добавляет он.
По словам Косыгина, в Украине были ликвидированы:
– подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;
- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;
- подполковник (скорее всего) Сергей Саватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.