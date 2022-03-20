Российские захватчики обстреляли шесть сел в Житомирской области. ФОТО

В минувшие сутки российские захватчики обстреляли шесть сел на территории Народичской громады Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Народичский поселковый совет.

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"19 марта в 5:50 произведен авиационный обстрел в пгт. Народичи, в результате которого возник пожар в сельхозпредприятии СООО "Заря". Здание зерносклада потерпело разрушения, загорелись перекрытия и кровля на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли авиаудар по селу Залесье, где повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения, по селу Мотейки, в котором разрушения получили две пилорамы, а также по селу Христиновка, где загорелась трава. Во всех трех населенных пунктах нет света и мобильной связи.

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В селе Славенщина в результате авиаобстрела произошло возгорание сухой травы в направлении жилых домов и газопровода. Ракетный обстрел села Латаши повредил жилое здание и две хозяйственных постройки. В результате обстрела с вертолета села Закусилы повреждены здания предпринимателя, жилые дома и хозяйственные сооружения.

В результате всех обстрелов нет погибших и травмированных.







