"Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника": как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины. ФОТОрепортаж 18+

С первых часов начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против суверенной Украины, воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины находятся на острие атаки и в самом эпицентре боевых действий. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и пожилым людям!

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни уничтоженных врагов и тонны превращенной в металлолом военной техники – вот результат работы украинских десантников. И так будет всегда, пока не будут уничтожены все враги Украины!"

На этот раз речь в нашем материале будет идти о воинах-десантниках 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШУ ВСУ, встретивших вторжение российских оккупантов в южных областях Украины.

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Будучи почти на грани человеческих возможностей, галичане отчаянно уничтожали и уничтожали русских чудовищ. И не зря на их нарукавном знаке изображена Мантикора с горящим мечом. К слову, данное мифическое существо – чрезвычайно подвижное и быстрое, разрывающее жертву на маленькие кусочки. И именно такая участь постигла российских оккупантов.

На снимках зафиксированы вооружение и военная техника, снаряжение, личные и служебные документы, а также тела уничтоженных оккупантов – военнослужащих 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота военно-морского флота РФ.

Данная военная часть дислоцирована в селе Перевальное, ТОТ АР Крым, и подавляющее большинство уничтоженных в прямом смысле чудовищ, являются предателями Военной присяги и всего украинского народа. Правосудие над перебежчиками совершили десантники из Галичины, разорвав на куски их подразделения.

Слава ДШВ!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.























