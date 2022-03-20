"В чем сила": фраза из фильма "Брат" на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующих украинские города
"Видите, пишут цитаты из фильма "Брат" на машинах. И СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПИШУТ."
Забыли слова их главного героя, что СИЛА – В ПРАВДЕ! А ПРАВДА – ЗА УКРАИНЦАМИ! Мы – на своей земле!
И таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских окккупантов будет становиться все больше.
Россияне, остановитесь, вас здесь НИКТО НЕ ЖДЕТ. Боже, дай убогим чуть-чуть ума", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины подбили два вражеских БМП. ВИДЕО
После начала полномасштабного вторжения в Украину многие фильмы Алексея Балабанова, в частности, "Брат" и "Брат-2" вышли в повторный прокат в российских кинотеатрах.