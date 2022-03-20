Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 20 марта в 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. Спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 - ликвидировано.

На месте задействовано 7 ед. пожарной техники и 25 чел. личного состава.

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Производится эвакуация жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.













