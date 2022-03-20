Новости Фото • Война

Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

20 18218
В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 20 марта в 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. Спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 - ликвидировано.

На месте задействовано 7 ед. пожарной техники и 25 чел. личного состава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Устройство для отстрела "коктейлей Молотова" сконструировали жители Житомирщины: "На метров 300 ушла. Думаю, даже низколетящий вертолет сбить можно". ВИДЕО

Производится эвакуация жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 01
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 02
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 03
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 04
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 05
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 06
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 07

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Это сбитая ракета упала, знакомый видел как ее догнала ракета нашего ПВО
  • Лилия Стацкая
    Что творят мрази... фашистская гадина "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами "- Черчилль и не догадывался насколько был прав
  • Ссс Ууук
    ***!! Уламок снаряда!!!
    Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
    Висновок:
    Авіабомба
    Іскандер
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости