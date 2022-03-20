Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери. ФОТО

Статьи в российской Википедии о генералах РФ, ликвидированных в ходе российско-украинской войны, находятся в статусе "предложение удаления" или уже удалены.