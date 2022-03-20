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Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери. ФОТО

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Статьи в российской Википедии о генералах РФ, ликвидированных в ходе российско-украинской войны, находятся в статусе "предложение удаления" или уже удалены.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ

Читайте на Цензор.НЕТ: Уничтожены 6 российских генералов, десятки полковников и других офицеров. Тотальная неготовность, воюют количеством и крылатыми ракетами - Подоляк

Статью о самом первом ликвидированном генерале Магомете Тушаеве из русской википедии уже окончательно удалили. Остальные - в состоянии "предложены к удалению".

.Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери 01

Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери 02
Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери 03

Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери 04

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ТУПІ МОСКАЛІ! СКОРО З ВІКІПЕДІЇ БУДЕ ВИДАЛЕНА ВСЯ ВАША ПАРАШКА! БУДЕ КРАЇНА 404!
  • Дин Проффитт
    Ничего страшного .) У нас есть украинская Википедия . Правду не скрыть всё равно .
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПРАВДУ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ ЗУПИНИТИ ТА ПРИХОВАТИ...
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