Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери. ФОТО
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Статьи в российской Википедии о генералах РФ, ликвидированных в ходе российско-украинской войны, находятся в статусе "предложение удаления" или уже удалены.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ
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Статью о самом первом ликвидированном генерале Магомете Тушаеве из русской википедии уже окончательно удалили. Остальные - в состоянии "предложены к удалению".