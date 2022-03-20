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Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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Защитники Украины уничтожили очередную порцию российских оккупантов вместе с техникой на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.

Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 01
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 02
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 03
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 04
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 05
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 06
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 07
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 08
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 09
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 10

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СВЯТО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ...
  • MAKAROV ddf66d11
    неплохо так целый грузовик боеприпасов подогнали кацапы.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Последнее время все подбитые и захваченные руснявские танки без "козырьков" от джавелинов. Глупая идея московских "левшей" канула в лету)
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