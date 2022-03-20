Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
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Защитники Украины уничтожили очередную порцию российских оккупантов вместе с техникой на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.