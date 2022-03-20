Новости Фото • Поддержка Украине

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме. ФОТО

16 7334
Всемирно известный футболист продолжает поддерживать украинцев и на один день предоставил свой аккаунт в социальной сети харьковскому врачу

Об этом Дэвид Бекхэм сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 01Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 02
Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 03
Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 04

Читайте также: Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

Легендарный футболист в записанном видео сообщает, что предоставляет свой аккаунт Ирине, главному врачу перинатального центра города Харьков, где она продолжает помогать появляться на свет маленьким украинцам. В след Дэвида сегодня можно больше "узнать о работе и Ирины, и других врачей, которые продолжают спасать украинцев". Также футболист призвал помогать Украине.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости