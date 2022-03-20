Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо. ФОТО

44 63647
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта, эксмера города Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил местный политик Виталий Богданов.

Он отметил: "Расстрелянная в Херсоне машина принадлежит соратнику Владимира Сальдо Павлу Слободчикову

В соцсетях пишут, что водитель убит-200, пассажирка – 300! ( речь о Слободчиковой и его жене)

Кто был за рулем – неизвестно…"

В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Предать свою Родину - это самый гнусный поступок, который можно совершить...
  • neverlok lok
  • хрен
    укромоссад! пишаюсь вами!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости