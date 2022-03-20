В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар населенным пунктам Коростенского района Житомирской области. Три человека получили травмы, повреждены 13 зданий.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека.

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий", - говорится в сообщении.

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