В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Российские оккупационные войска нанесли авиаудар населенным пунктам Коростенского района Житомирской области. Три человека получили травмы, повреждены 13 зданий.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека.
Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий", - говорится в сообщении.