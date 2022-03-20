Танкист Александр Олейник погиб в бою под Черниговом. ФОТОрепортаж
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В боях с российскими оккупантами под Черниговом погиб украинский танкист Александр Олейник.
Об этом в Facebook сообщила директор музея Интерпайп НТЗ Валентина Матова, передает Цензор.НЕТ.
"В ожесточенных боях с российскими оккупантами под Черниговом погиб прославленный танкист, металлург ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ Александр Олейник", - говорится в сообщении.
С первых дней оккупации Донбасса Александр встал на защиту родной страны. Ушел добровольцем в первую волну АТО, служил наводчиком-оператором, затем командиром танка в 93-й бригаде, прошел Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевку, Ясиноватую и другие многострадальные пункты огненных столкновений с российскими оккупантами.
После демобилизации Александр остался служить по контракту.