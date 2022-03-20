В Подольском районе Киева – несколько мощных взрывов, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о взрывах в столице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил мэр.
Момент удару ракетою в Києві кілька хвилин тому.— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 20, 2022
За попередньою інформацією ракета вдарила по комерційним площам, але в найближчих будинках вибило скло. pic.twitter.com/aEE9psyipS