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В Подольском районе Киева – несколько мощных взрывов, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о взрывах в столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил мэр.

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В Подольском районе Киева – несколько мощных взрывов, - Кличко 01

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    от твари...
  • Бандерівець
    Асвабадітєлі йопт... Будьте прокляті рашисти!
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