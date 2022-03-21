Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В результате обстрела войсками РФ в Киеве занялись торговый центр и автомобили на парковке.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.
На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.