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Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В результате обстрела войсками РФ в Киеве занялись торговый центр и автомобили на парковке.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 01
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 02
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 03
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 04
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 05
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 06
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 07
Последствия обстрела Киева войсками РФ: Занялись ТРЦ и автомобили 08

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Ага. Фигами. Можно зелеными тарифами. Можно так же дорогами. На выбор могу предоставить кучу всего чем власти занимались вместо оборонки и вооружения для армии.
  • Олег Смуток 8713be8e
    Чим - куском асфальту?
    Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
  • Diana Bondarenko
    Можливо вже пора по параші чимось стрільнути
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