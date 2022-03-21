Ликвидирован масштабный пожар, возникший в результате обстрелов на продуктовом складе в Северодонецке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Бои в Луганской области продолжаются. На утро 21 марта за минувшие сутки имеем 12 разрушенных россиянами жилых домов, двое раненых, спасенных из-под завалов - пятеро.
В Северодонецке спасатели ГСЧС Луганщины ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Враг, злясь, бомбит по мирному населению. Самая тяжелая ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критическая ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в Горную громаду, также мобильную связь", - говорится в сообщении.
Каждый день ВСУ приближают день, когда мы победим, когда мы безо всяких препятствий сможем видеться, когда мы будем засыпать в спокойствии! Держимся!