Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители. ФОТО

20 марта войска РФ в течение 2 часов обстреляли населенный пункт, где находятся мирные жители.

Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: На Запорожском направлении уничтожен российский вертолет Ка-52, - Генштаб ВСУ







20 марта 2022 года российские оккупанты в течение двух часов обстреливали населенный пункт. Враг применил по селу, где продолжают жить люди, "Грады", минометы, системно обстреливал из САУ и танка. Уничтожены несколько зданий, другие – в огне.

"Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, - рассказал командир взвода на псевдо "Оскар". - Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется. Человечество стало свидетелем очередного вопиющего нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожение села Каменское ляжет еще одним томом в Гаагский трибунал, где будут судить российских преступников", - отмечают в Запорожской ОВА.