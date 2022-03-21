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Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители. ФОТО

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20 марта войска РФ в течение 2 часов обстреляли населенный пункт, где находятся мирные жители.

Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 01

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Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 02
Оккупанты в течение 2 часов наугад обстреливали Каменское, что на Запорожье. Пострадали мирные жители 03

20 марта 2022 года российские оккупанты в течение двух часов обстреливали населенный пункт. Враг применил по селу, где продолжают жить люди, "Грады", минометы, системно обстреливал из САУ и танка. Уничтожены несколько зданий, другие – в огне.

"Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, - рассказал командир взвода на псевдо "Оскар". - Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется. Человечество стало свидетелем очередного вопиющего нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожение села Каменское ляжет еще одним томом в Гаагский трибунал, где будут судить российских преступников", - отмечают в Запорожской ОВА.

Топ комментарии

  • ahuhu
    Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
    Їх знищувати маємо щодня,
    Й душа радіє, - як палає гарно
    В підбитих танках смажена русня.
  • Sinopticos
    У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
  • Сергей Середа
    Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
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