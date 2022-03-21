Захвачена вражеская 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК "Північ". ФОТО
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Защитники Украины захватили трофейный экземпляр российской 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна единица уничтожена в бою.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
"Автопарк сил сопротивления Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою", - говорится в сообщении.