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Захвачена вражеская 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК "Північ". ФОТО

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Защитники Украины захватили трофейный экземпляр российской 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна единица уничтожена в бою.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Автопарк сил сопротивления Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – 2С19 "МСТА-С" с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою", - говорится в сообщении.

Захвачена вражеская 2С19 МСТА-С с боекомплектом на Северщине. Еще одна идентичная единица уничтожена в бою, – ОК Північ 01

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  • Влас Ракита
    Слава Україні! - Героям Слава!
    Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
  • Валдис Унар
    Трофейных скоро будет больше, чем в ВСУ до войны. Молодцом.
  • Мобильный крематорий
    ВСУ продолжает доукомплектовываться.
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