Российская авиация и артиллерия обстреливают Авдеевку. 1 человек погиб, двое ранены, - Кириленко. ФОТО

Авдеевка и ее окрестности потерпели удар российской авиации и артиллерии.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По оперативной информации, в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых гражданских.

Повреждения или пожары в результате вражеских обстрелов зафиксированы по 15 адресам.

Кроме того, Кириленко уточнил, что обстрел продолжается.













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