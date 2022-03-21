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От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

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Во время российской бомбардировки Харькова погиб 95-летний Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о гибели мужчины сообщает администрация мемориального комплекса "Бухенвальд".

Смерть пожилого мужчины подтвердила его внучка. В дом, где прятался вице-президент Международного комитета бывших узников Бухенвальда, попал российский снаряд. Пенсионер погиб в прошлую пятницу.

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От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря 01

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Топ комментарии

  • ВІКТОР 426d266c
    Таки фашисти найшли ...
  • Vladimir Vdovichenko
    Пережил немецких фашистов, не пережил российских фашистов. Вечная память
  • Чайка Київ
    Немає слів, окрім ...
    Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
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